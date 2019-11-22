В мэрии Новосибирска рассказали о новых правилах размещения вывесок

В Новосибирск начнут действовать новые правила размещения городских вывесок. Как сообщил журналистам начальник отдела дизайна городской среды мэрии Иван Фаткин, новые требования будут регулировать места размещения вывесок, их внешний вид, размер и материал, из которого они изготовлены.

«Не должно быть необязательной информации… Ни фотографий, ни цветных изображений, ни разномастных фонов быть не может. Не более трех цветов. К шрифтам ограничения нет. Есть требования и по освещению: они не должны мерцать и часто менять картинку»,— приводит слова Ивана Фаткина пресс-служба обкома КПРФ.

Чиновник отметил, что поскольку большая часть конструкций устанавливалась по старым правилам, то «перевести все конструкции на новый дизайн-код возможно только через 3–4 года». В свою очередь мэр Анатолий Локоть поручил отделу дизайна городской среду провести проверку фасадов зданий города, на которых расположены коммерческие объявления.

Работа над дизайн-кодом Новосибирска началась три года назад. Исполнение проекта начнут с проспекта Карла Маркса, а затем перейдут к тем улицам, которые чаще всего посещают туристы.

Юлия Сасевич