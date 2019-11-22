В Челябинске открывается новый пункт по оформлению ДТП

На северо-западе Челябинска открывается новый круглосуточный пункт по оформлению дорожно-транспортных происшествий. Работать он начнет с 25 ноября по адресу: Комсомольский пр., 112 «а», сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Оформить дорожную аварию в новом пункте смогут горожане, попавшие в ДТП на территории Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Открытие пункта позволит увеличить число сотрудников Госавтоинспекции, задействованных для оформления аварий, и сократить время ожидания для водителей. Возле двухэтажного здания оборудована специализированная стоянка.

Сегодня жители Челябинска могут оформить ДТП только в одном пункте – на улице Гончаренко, 99 (здание городского управления ГИБДД).