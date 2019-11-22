Кубань вошла в число регионов-лидеров по числу заливов соседей и бытовых пожаров

В Краснодарском крае за январь-октябрь 2019 года количество заливов гражданами соседей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,3%. При этом количество бытовых пожаров выросло на 67%. Такие данные на основе данных собственной аналитики приводит СК «Сбербанк страхование».

В целом по стране за десять месяцев этого года количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах клиентов компании выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 28%, в связи с заливами — на 38%. Самые частые случаи – заливы при коммунальных авариях (70%). Средняя стоимость ущерба от данного страхового случая составляет примерно 100-150 тыс. руб.

В число регионов-лидеров по заливам входят Москва и Московская область (26% от общего количества заливов), Санкт-Петербург и область (5%), Самарская область (4,6%), Саратовская область и Башкортостан (по 2,6%) и Краснодарский край (2%).

Пожары составляют 11% от всех рисков. Средняя выплата здесь составляет около 400 тыс. руб. За январь-октябрь «Сбербанк страхование» произвел 1334 выплат по всей стране. По числу бытовых пожаров в лидерах Московский регион (9,3%), Иркутская и Нижегородская области (по 4,8%), Башкортостан (4,2%), Самарская и Свердловская области (по 2,7%) и Краснодарский край (1,5%).

Дмитрий Михеенко