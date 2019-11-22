Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»

В РФС состоялась жеребьевка по определению хозяев четвертьфинальных матчей Кубка России. По итогам жеребьевки петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом». Игра состоится в Грозном .

Как сообщается в Twitter футбольного клуба, матчи состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точное время пока не известно.

Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом».

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».