Четвертьфинал Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом»

22 ноября, пятница
В РФС состоялась жеребьевка по определению хозяев четвертьфинальных матчей Кубка России. По итогам жеребьевки петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом». Игра состоится в Грозном .
Как сообщается в Twitter футбольного клуба, матчи состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точное время пока не известно.
Известно, что «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Шинник» — с «Уралом».
Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».
Четвертьфинал Кубка России пройдет в Грозном. Матч состоится 4 или 5 марта 2020 года ??— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 22 ноября 2019 г.
Точная дата встречи и точное время ее начала станут известные позднее.#АхматЗенит #КубокРоссии pic.twitter.com/RQgDScpxSf