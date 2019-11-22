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На северо-западе Челябинска из-за прорыва водовода затопило дорогу

Несколько домов в 47-м микрорайоне Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии. Полностью затопило парковку на перекрестке улиц Генерала Мартынова и Профессора Благих. Под воду также ушла дорога в районе пересечения улиц, сообщают жители в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации Челябинска рассказали, что авария уже устранена, ведется работа по ликвидации последствий затопления: специалисты откачивают воду и посыпают дорогу противогололедной смесью. Жители пишут, воды в квартирах до сих пор нет.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства. Выяснилось, что МУП «ПОВВ» ненадлежащим образом выполнял обязанности по содержанию теплосетей. Руководству компании внесено представление об устранении нарушений законодательства, прокуратура требует привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

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