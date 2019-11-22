В Челябинске четыре человека пострадали при столкновении трех маршруток

В центре Челябинске произошло массовое ДТП с участием маршрутных такси. Четыре пассажира госпитализированы,

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, авария произошла сегодня утром, в районе остановки «Детский мир». Водитель автобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту №128, столкнулся с двигавшимся попутно Citroen (№78), который врезался в еще один маршрутный Citroen (№112). В результате аварии пострадали четыре пассажира маршруток. Трое из них госпитализированы в горбольницу №1, еще одного доставили в ГКБ №5. У всех пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Проверку по факту ДТП проводят сотрудники ГИБДД.