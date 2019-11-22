Трем жителям Ижевска грозит 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков

Трех жителей Ижевска обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Полицейские установили причастность обвиняемых к 24 фактам преступной деятельности. За совершенные преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, двое обвиняемых, 26-летний ижевчанин и его 29-летняя жена, содержали региональный склад интернет-магазина по продаже наркотиков. Они расфасовывали запрещенные вещества в съемной квартире, где проживали с двумя малолетними детьми. Затем они передавали наркотики третьему обвиняемому, 39-летнему мужчине, который сбывал свертки через тайники в Ижевске и Завьяловском районе. Злоумышленники не были лично знакомы, общаясь через интернет. Сотрудники УНК МВД по Удмуртии задержали 26-летнего мужчину и его жену на пустыре на ул. Автозаводская. При личном досмотре у задержанных обнаружили два свертка с 1,2 кг наркотиков. В ходе обыска в квартире было обнаружено еще более 250 грамм запрещенных веществ, фасовочный материал и весы.