Бывшее руководство больницы на Алтае предстанет перед судом за взятки

Следователи в Республике Алтай направили на рассмотрение суда дело в отношении бывшего главврача республиканской больницы и его заместителя по хирургической работе, обвиняемых в коррупции.

По данным регионального управления СКР, с 2016-го по 2018 год медработники получили от представителя фирмы взятки на сумму 865 тыс. руб. за обеспечение побед в аукционах на поставку медоборудования и расходных материалов для отделения гемодиализа, анестезии и реанимации больницы, а также за своевременную оплату по контрактам. Кроме того, бывший главврач медучреждения дополнительно обвиняется в получении взятки в размере 900 тыс. руб.

По материалам республиканского управления ФСБ в отношении медработников возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получения взятки), максимальное наказание по ней — до 12 лет лишения свободы.

Илья Николаев