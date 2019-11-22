Генпрокуратура назвала ошибкой идею Минздрава по выдаче справок водителям

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман прокомментировал приказ Минздрава, который должен был вступить в силу 22 ноября и изменить порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей.

Напомним, министерство решило, что помимо обследования врачом психиатром-наркологом нужно сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма. Это в разы увеличило бы стоимость справки для водителей. Вчера по всей стране водители выстроились в огромные очереди, чтобы успеть получить медзаключение по старым правилам. В некоторых регионах в очередях начинались драки. Президент Владимир Путин назвал новые правила «чушью». Вечером в четверг Минздрав заявил, что отложил введение новых правил до 1 июля 2020 года.

«Водительские права не редко выдаются лицам, которые состоят на учете в качестве алкоголиков и наркоманов. По стране и по нашим заявлениям водительских прав лишены более 80 тыс. человек, — рассказал господин Буксман. — Органы МВД и ГИБДД не обладают полнотой информации о состоянии на учете лиц. Это ненормально. Есть положение, что базы данных людей которые состоят на учете не передаются в МВД. Проинформировали Минздрав, МВД и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно. Минздрав нашел такой необычный способ и совершил ошибку, которая будет исправлена».

Анастасия Реутова