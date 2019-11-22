Индекс кредитного здоровья на Юге России превысил общероссийский уровень

Доля «плохих» заемщиков в Южном и Северо-Кавказской федеральных округах по итогам третьего квартала текущего года ниже общероссийских показателей. Так, индекс кредитного здоровья в ЮФО составляет 91 пункт, СКФО – 90 пунктов. Показатель в целом по России – 92 пункта, сообщает Национальное бюро кредитных историй, ссылаясь на результаты исследования компании FICO, мирового лидера в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений.

В целом за третий квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс кредитного здоровья в России фактически остался без изменений. При этом в указанном периоде отмечается снижение доли «плохих» заемщиков в стране с 15,2% до 14,9%. Отмечается, что индекс кредитного здоровья вырос на 1 пункт в Дальневосточном, Южном и Уральском ФО.

При расчете индекса учитывается доля «плохих» долгов (более 60 дней просрочки) среди их общего числа. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в два раза.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин констатирует тенденцию по стабилизации кредитного здоровья россиян, пришедшей вслед за ухудшением этого показателя, наметившегося в 2018 году.

Дмитрий Михеенко