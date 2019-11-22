За строительство Ледовой арены частично заплатит областной бюджет

Строительство Ледовой арены на Стрелке обойдется на 5 млрд рублей дороже, чем планировалось, причем этот проект не будет полностью профинансирован из федеральных средств, как сообщалось ранее, и несколько миллиардов рублей придется выделить из областного бюджета.

Об этом стало известно на заседании комитета Заксобрания по бюджету, о чем сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

В частности, Алексей Москвин, исполняющий обязанности министра спорта региона, сообщил депутатам, что в настоящее время стоимость строительства Ледовой арены в 10,86 млрд руб., хотя до сих пор называлась сумма в 6 млрд рублей. Чиновник также заявил, что этот объект будет строиться за счет как федерального, так и областного бюджетов, причем региону предстоит оплатить 24% общей стоимости проекта. Алексей Москвин сказал, что вопросами софинансирования занимается лично губернатор и выразил надежду, что долю регионального бюджета в софинансировании удастся снизить до 4%. Однако если этого не удастся сделать, что из областного бюджета на строительство Ледовой арены будет направлено 2,6 млрд рублей.

Поскольку до этого заявления считалось, что арена будет строиться только за счет федеральных средств, то депутаты, включая председателя профильного комитета Александра Шаронова, задали вопросы, почему происходят изменения, не получив на эти вопросы ясного ответа.

Заместитель председателя Заксобрания, лидер фракции КПРФ Владислав Егоров сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что причина удорожания не совсем понятна, тем более, что теперь говорят, что каждый четвертый рубль в этом здании будет вынут из областного бюджета, причем сроки достаточно сжатые, речь идет о трех годах. Было заявлено, что 1,5 млрд уже заложены в федеральный бюджет по 500 млн в год. Но является ли это только первым траншем, и последуют ли за ним остальные, мы пока не знаем, и документальных подтверждений иных вложений федеральных средств в этот проект пока нет.

Собеседник «ЪFM НН» считает, что почти 3 млрд рублей, которые должны быть выделены из областного бюджета, - это очень серьезный удар по бюджету и серьезные расходы. Владислав Егоров напомнил в этой связи историю со строительством оперного театра, когда говорили, что проект будет финансироваться за счет федеральных средств, которых Федерация в итоге не выделила вообще, а область деньги потратила и на разработку проекта, и на выкуп территории и помещений на этой территории. Говорили и о том, что в строительстве ФОКов будет федеральное софинансирование, которого так и не было. Поэтому лидер нижегородских коммунистов считает, что надо анализировать перспективы нынешнего масштабного проекта и делать выводы с точки зрения рациональности и эффективности использования средств областного бюджета.

Депутат Заксобрания Владимир Буланов обратил внимание «КоммерсантъFM Нижний Новгород» на более широкую, на его взгляд, проблему неэффективной работы по привлечению в регион федеральных средств, в том числе, депутатами Госдумы. По его словам, не исполняются адресные инвестиционные программы, не приносятся деньги на то, чтобы сделать нормальный въезд в Нижний Новгород со стороны Щербинок, нет денег на строительство дублера проспекта Гагарина.

Депутат считает, что у города есть более актуальные проблемы, чем Ледовая арена. Владимир Буланов говорит, что лучше было бы заливать катки, как это было в советские времена, чтобы детям и взрослым в каждом квартале и в каждом спальном районе было, где погонять в хоккей.

Несмотря на сомнения и вопросы, члены бюджетного комитета проголосовали за выделение 113 млн рублей на присоединение будущего объекта к сетям. В 2020 году на эти цели планируется направить еще 157 млн рублей.