В Саратове «Т Плюс» незаконно отключил отопление службе «112»

Прокуратура Саратова внесла представление в адрес директора филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в связи с незаконным отключением отопления ОГУ «ЦУКС», обеспечивающему работу системы экстренных вызовов «112». Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что в здание на улице Чернышевского, 55, которое находится на балансе ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости», не подается теплоноситель. Это связано с задолженностью предприятия перед теплоэнергетиками в размере 1,9 млн руб. Однако в этом же здании расположено ОГУ «ЦУКС», в связи с чем отключение отопления признано незаконным.

Марина Ковалева