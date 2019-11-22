Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Председатель совета директоров Тинькофф-банка и его основатель Олег Тиньков на своей странице в Instagram обвинил Сбербанк в копировании идей его банка. Через час после публикации поста господин Тиньков дополнил его, заявив, что при этом не имеет никаких претензий к главе Сбербанка Герману Грефу.

Глава Тинькофф-банка обвинил Сбербанк в повторении идеи доставлять клиентам карты в день заказа, копировании дизайна кошельков для карт, а также мобильного приложения. «Если бы я зарабатывал триллион в год и был монополией, мне было бы стыдно так поступать!» — написал Олег Тиньков. «Сбербанк — хватит копировать и завидовать и подло хантить (сотрудников Тинькофф-банка. — “Ъ”)! Дальше, все равно, действовать будем мы Тинькофф... Аннушка уже пролила масло»,— заявил глава Тинькофф-банка.

В комментарии к посту господин Тиньков позже написал, что не считает господина Грефа виновным в копировании идей Тинькофф-банка. «Во избежание... сразу оговорюсь.... уверен, Греф даже не знает про это... к нему у меня претензий нет. Это его ''великие'' и типа ''прокачанные'' менеджеры, которые его подставляют»,— конкретизировал свою позицию господин Тиньков.

О том, как Тинькофф-банк предложил речевые технологии корпоративным клиентам,— в материале “Ъ” «"Олег" займется бизнесом».