В Ижевске зафиксировали самый большой рост интереса к услугам психолога

Интерес к услугам психолога в Ижевске в третьем квартале 2019 года вырос на 26%. Это самый большой рост в стране, сообщает пресс-офис сервиса Avito. В целом Ижевск занял 18-е место среди городов России по числу запросов «психолог» на обозначенном сайте.

Наибольший интерес у жителей Ижевска вызывают психологи широкого профиля — на них пришлось 77% от всех поисковых запросов. На детских психологов пришлось 7% запросов, психотерапевтов — 6%, семейных психологов — 5%, педагогов-психологов — 4%.

В целом по России наибольшее число запросов «психолог» поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани. Наибольший рост интереса к консультациям психолога, помимо Ижевска, отметили в Омске, Тюмени и Ульяновске — он составил 15%, 10% и 5% соответственно.