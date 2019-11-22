Электрички из Краснодара в Крым могут быть запущены на условиях ГЧП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают вариант запуска электропоездов из Краснодара в Крым по новому мосту на условиях государственно-частного партнерства. Это, по словам главы Кубани, связано с достаточно высокой стоимостью проекта.
Ранее сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста уже прошел первый технический состав. 23 декабря в Севастополь направится первый поезд из Санкт-Петербурга. Он будет следовать 43,5 часа. На следующий день, 24 декабря, отправится первый поезд в Симферополь из Москвы. Время в пути должно составить 33 часа.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, железнодорожная часть Крымского моста отвечает требованиям II категории железнодорожных линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать скорость до 120 км/ч. Скорость грузовых поездов — до 80 км/ч. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн. Планируется, что на Крымский полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России. В первый год через Керченский пролив, согласно прогнозам, в обе стороны проедут 6 млн человек. Согласован график движения на десять пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией, Симферополем, Севастополем и Феодосией с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском.
Власти Кубани ранее сообщали, что по Крымскому мосту возможно будет пустить «Ласточку» из краевого центра в Симферополь. разговоры велись о запуске электропоездов в Крым из Новороссийска и Ростова-на-Дону. Для этого в настоящее время завершаются работы по электрификации ветки в районе Анапы и Тамани.