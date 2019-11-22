Электрички из Краснодара в Крым могут быть запущены на условиях ГЧП Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет 24 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают вариант запуска электропоездов из Краснодара в Крым по новому мосту на условиях государственно-частного партнерства. Это, по словам главы Кубани, связано с достаточно высокой стоимостью проекта.

Ранее сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста уже прошел первый технический состав. 23 декабря в Севастополь направится первый поезд из Санкт-Петербурга. Он будет следовать 43,5 часа. На следующий день, 24 декабря, отправится первый поезд в Симферополь из Москвы. Время в пути должно составить 33 часа.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, железнодорожная часть Крымского моста отвечает требованиям II категории железнодорожных линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать скорость до 120 км/ч. Скорость грузовых поездов — до 80 км/ч. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн. Планируется, что на Крымский полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России. В первый год через Керченский пролив, согласно прогнозам, в обе стороны проедут 6 млн человек. Согласован график движения на десять пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией, Симферополем, Севастополем и Феодосией с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском.

Власти Кубани ранее сообщали, что по Крымскому мосту возможно будет пустить «Ласточку» из краевого центра в Симферополь. разговоры велись о запуске электропоездов в Крым из Новороссийска и Ростова-на-Дону. Для этого в настоящее время завершаются работы по электрификации ветки в районе Анапы и Тамани.

Василий Хитрых