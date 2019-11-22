Увеличен штат сотрудников правительства Саратовской области

Штат правительства Саратовской области увеличится на две единицы. Соответствующее постановление за подписью вице-губернатора председателя регионального правительства Александра Стрелюхина появилось в официальном публикаторе информации.

Из документа следует, что на одну единицу увеличивается штат управления делами правительства области. У возглавляющего его Павла Точилкина появится еще один заместитель. Также на одну штатную единицу увеличится количество сотрудников министерства по делам территориальных образований.

Марина Ковалева