ОДК-УМПО передаст Башкирии санаторий «Речные зори» под лагерь для поддержки одаренных детей

ПАО «ОДК— Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерено безвозмездно передать в собственность республики санаторий-профилакторий «Речные зори». Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии планирует создать на его базе круглогодичный лагерь по развитию финансовой грамотности, предпринимательских навыков и поддержке одаренных детей. Об этом говорилось на заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, передает пресс-служба минземимущества. Сроки передачи пока не ясны, пояснили в ведомстве.

Санаторий расположен в Уфе, на берегу реки Уфимки. Лечебное учреждение является широкопрофильным, специализируется на лечении дыхательных путей, центральной нервной системы, органов кровообращения, костно-мышечной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата. В нем оздоравливаются работники «ОДК-УМПО», пенсионеры и дети. В год здравница принимает до 4 тыс. человек.

Влада Шипилова