Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов России с самым низким размером транспортного налога

Удмуртия заняла 6 место в рейтинге регионов России с самым низким средним размером транспортного налога за 2018 год, которое составило 1,67 тыс. руб. Соответствующее исследование провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среднее значение по России составило 3 тыс. руб., что на 2,3% больше показателя 2017 года.

В ТОП-5 рейтинга попали Забайкальский край, Ингушетия, Алтай, Тыва и Крым. Средний размер транспортного налога в этих регионах составил 1,42 тыс. руб., 1,47 тыс. руб., 1,58 тыс. руб., 1,6 тыс. руб. и 1,66 тыс. руб. соответственно. Самый большой средний размер транспортного налога зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Камчатском крае, Ямало-Ненецком АО и Московской области. Он составил 6,8 тыс. руб., 5,5 тыс. руб., 4,9 тыс. руб., 4,9 тыс. руб. и 4,47 тыс. руб. соответственно.

Наибольший рост среднего размера транспортного налога отметили в Чукотском АО, Крыму, Северной Осетии, Курской и Томской областях. Он составил 107,58%, 99,72%, 60,06%, 45,1% и 35,53% соответственно. Отметим, что средний рост по России составляет 2,33%.

«Из всех имущественных налогов транспортный является для россиян самым обременительным. В настоящее время активно обсуждается целесообразность отмены этого налога и его компенсации за счет акцизов на топливо. В таком случае владельцы будут платить налог за непосредственное управление транспортом. Кстати, в бензин, отпускаемый на автозаправках, акцизы включены, так что по существу мы уже имеем дело с двойным налогообложением. Пока переход к такой модели осложняется тем, что акциз перечисляется в федеральный бюджет, а транспортный налог — в региональный. Важно понимать, тем не менее, что в крупных городах, близких к транспортному коллапсу, отмена транспортного налога была бы явно нелогичной, поскольку стала бы еще одним аргументом в пользу приобретения собственного автомобиля»,— отметила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.