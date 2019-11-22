Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе бесплатного телевидения «всем и навсегда»

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Уральские кабельные сети», предлагающего бесплатное телевидение «всем и навсегда».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на рекламные листовки, размещенные на доске объявлений жилого дома, пожаловался житель Снежинска. В проспектах компании «Уральские кабельные сети», предлагающих высокоскоростной интернет и цифровое телевидение, содержалась следующая информация: «Бесплатное телевидение * 0 руб./мес. всем навсегда!». Заявитель указал, что, несмотря на предложение ООО «Уральские кабельные сети», в случае отсутствия средств на лицевом счете телевидения не будет.

По мнению УФАС, по предварительной информации, листовки содержат признаки нарушения п. 2 ч. 3 ст.5 Закона о рекламе, который признает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря.