Инфляция в СЗФО снизилась до 3,7%

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по итогам октября оказалась ниже, чем в целом по России и составила 3,7%.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, половина товаров в потребительской корзине по округу выросла в цене не более, чем на 4%, еще 11%— снизились в цене. Инфляция в Санкт-Петербурге в октябре составила 3,6%. В сентябре она составляла 3,7%.Продовольственная инфляция в городе снизилась до 4,3% ( за счет увеличения предложения мяса и мясных продуктов).

В пресс-службе добавили, что самая низкая инфляция в СЗФО зафиксирована в октябре в Вологодской области (3,4%).