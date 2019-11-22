Новосибирская полиция нашла серийного кладбищенского вора

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в кражах более 30 чугунных оградок с территории Заельцовского и Южного кладбищ в Новосибирске. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным ведомства, подозреваемый 28-летний житель Калининского района попался после того, как 6 сентября украл оградку стоимостью 50 тыс. руб. с территории Заельцовского кладбища. Сам мужчина утверждает, что похищенную оградку он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Во время расследования полиция выяснила, что мужчина причастен и к другим кражам.

Заельцовское и Южное кладбища Новосибирска принимают захоронения с 1941 и 1925 годов соответственно. На их территории находятся воинские захоронения, могилы выдающихся отечественных ученых и деятелей культуры.

Вета Наумова