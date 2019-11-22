На охрану зданий наркодиспансера в Татарстане потратят 8 млн рублей

В Татарстане охрана зданий республиканского наркодиспансера в 2020 году обойдется в 8,6 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно документации, в список охраняемых зданий вошли главное здание республиканского наркодиспансера, амбулаторные отделения №1 и №2, реабилитационный центр, а также филиал наркодиспансера в Набережных Челнах и отделение длительной медико-социальной реабилитации в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарстана. Победителю тендера предстоит охранять указанные объекты с 1 января по 31 декабря 2020 года. У охранников должны быть спецсредства, но не должно быть оружия. Они должны охранять имущество и обеспечивать пропускной режим на указанных объектах.

Деньги на охрану зданий наркодиспансера в Татарстане будут выделены из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"