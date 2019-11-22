Социальных предпринимателей в Петербурге предлагают освободить от налога на имущество

Петербургские депутаты предложили освободить от имущественного налога предпринимателей, которые берут на работу лиц предпенсионного возраста, многодетных родителей, инвалидов и пенсионеров или оказывают им социально значимые услуги.

Автором инициативы выступили депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Анатолий Дроздов. Законопроект предварительно одобрен комитетом по законодательству городского парламента. Как пояснил господин Четырбок, социальное предпринимательство не имеет высокой доходности. Без поддержки такой «милосердный бизнес» не может развиваться.

Депутат выразил надежду, что исполнительными органами власти будут оперативно разработаны специальные программы, которые позволят решить проблему сбыта продукции таких предприятий, предоставление льгот на коммунальные услуги и информационную помощь.