Наталью Котову назначили «внештатным» вице-губернатором Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил мэра Челябинска Наталью Котову своим заместителем на общественных началах. Решение он озвучил на заседании правительства Челябинской области.

«Учитывая масштабность задач и значимость Челябинска для области, я принял решение назначить Наталью Петровну своим заместителем на общественных началах. Это нужно для более качественного взаимодействия со всеми органами власти. Как вы помните, аналогичное решение было принято чуть раньше по Сергею Бердникову, главе Магнитогорска. Развитию наших основных городов надо уделить особое внимание», - отметил Алексей Текслер. Он поручил Наталье Котовой разработать вместе с членами регионального правительства планы опережающего социально-экономического развития Челябинска.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников был назначен «внештатным» вице-губернатором Челябинской области в августе. Практика назначения глав крупных городов заместителями губернатора на общественных началах была принята во время работы Бориса Дубровского на посту главы региона, он сначала сделал «внештатным» вице-губернатором Евгения Тефтелева, который тогда был мэром Магнитогорска. Аналогичную должность получил Сергей Давыдов, который руководил администрацией Челябинска. Господин Тефтелев сохранил статус заместителя губернатора на общественных началах, когда возглавил областной центр.