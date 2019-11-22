За 10 месяцев 2019 года с вокзала Адлера было отправлено 2,85 млн пассажиров

Вокзал Адлера традиционно стал лидером по количеству отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге за январь-октябрь этого года. За десять месяцев он обслужил 2,85 млн человек. На втором месте – вокзал Ростов-Главный (2,18 млн человек), на третьем – Сочи (2,12 млн человек), на четвертом – Краснодар-1 (2,06 млн человек), на пятом – Анапа (1,1 млн человек), сообщили в пресс-службе СКЖД.

Всего в январе-октябре 2019 года с крупнейших вокзалов СКЖД было отправлено 21,1 млн пассажиров. В десятку крупнейших вокзалов региона также входят Лазаревская (более 1 млн человек), Туапсе (872 тыс. человек), Новороссийск (651 тыс. пассажиров), Кисловодск (634 тыс. человек) и Пятигорск (631 тыс. пассажиров).

В октябре этого года больше всего пассажиров обслужил вокзал Ростов-Главный (208 тыс. человек), на втором и третьем местах Адлер (182 тыс.) и Краснодар-1 (179 тыс.) соответственно.

Дмитрий Михеенко