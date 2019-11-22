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В Карелии постоят цеха по переработке древесины

«Кондопожский лесопильно-экспортный завод – Астар» построит на территории опережающего развития (ТОР) в Карелии два цеха по производству клееных щитов, оконного бруса и строганных профильных изделий. Возведение цехов начнется в будущем году.

Проект будет реализован на территории существующего лесопильного завода. После запуска цехов на предприятии планируется запустить цех по переработке отходов производства и выпуску топливных брикетов. Объем инвестиций в модернизацию оценивается в 265 млн руб., сообщает ТАСС.

В настоящее время проектно-сметная документация на новые линии проходит госэкпертизу.

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