Суд принял иск активистки штаба Навального о признании слушаний по бюджету Башкирии недействительными

Кировский районный суд Уфы принял к рассмотрению иск волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Комлевой к Курултаю Башкирии, а также к председателю комитета Курултая по бюджетной и налоговой политике, экс-министру финансов республики Риде Субханкуловой. Истец просит признать итоговый протокол скандальных публичных слушаний по бюджету Башкирии на 2020 год недействительным, обязать парламент провести их повторно. Предварительное судебное заседание назначено на 4 декабря.

Активистка также просит признать незаконными действия Риды Субханкуловой, которая была модератором слушаний 19 ноября. В заявлении говорится, что она нарушила порядок их проведения, так как не дала возможности Ольге Комлевой, предварительно записавшейся для выступления, задать вопросы докладчикам проекта бюджета.

Сначала активистов штаба Навального не пустили в зал заседания под предлогом отсутствия свободных мест и отправили слушать проект на балкон. Из-за затянувшихся докладов чиновников времени на вопросы и выступлениях всех 27 записавшихся общественников не нашлось. Фактически свои вопросы смогли задать только семь человек. Этим, по мнению Ольги Комлевой, было нарушено постановление Курултая «О порядке проведения публичных слушаний…», согласно которому после докладов должно предоставляться слово записавшимся участникам в том порядке, в каком их заявки регистрировались.

В ходе своего выступления Ольга Комлева планировала, в частности, задать вопрос о сокращении расходов на медицину и образование.

Напомним, Рида Субханкулова не дала, в том числе, возможности выступить координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, которая также заранее записалась на выступление. Когда госпожа Чанышева вышла к трибуне, микрофон ей отключили, а Рида Субханкулова, сославшись на нарушение регламента, попросила охрану вывести докладчицу.

Влада Шипилова