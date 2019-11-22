Сотрудников учат расставлять запятые

У российского бизнеса появилась новая статья расходов: компаниям все чаще приходится вкладывать деньги в обучение своих сотрудников русскому языку. Связь между умением работника внятно излагать свои мысли и прибыльностью бизнеса неочевидна, но она есть, говорят рекрутеры. Насколько масштабна проблема? И сколько стоит научить работника правильно писать и говорить? Выясняла Алла Пугачева.

Владелица бизнеса Алена признается, что отказалась от сотрудничества с крупным рекламным агентством просто потому, что обнаружила в письме менеджера, во-первых, нелепую орфографическую ошибку, а во-вторых, затертое уже до дыр заимствование «кейс». Заказ ушел к другому агентству.

Эта история или, если хотите, «кейс» о том, что репутация компании, самая талантливая команда и привлекательные условия договора иногда оказываются бессильны в борьбе за клиента. А всего-то нужно было правильно написать деловое письмо.

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HR-специалисты говорят, что хорошее владение русским языком постепенно переходит из разряда навыков по умолчанию в категорию преимуществ соискателя. И отчасти виной тому социальные сети, рассуждает гендиректор консалтинговой компании SQ-Team Алексей Горбунов: «В соцсетях — WhatsApp, Viber, Instagram — мы выражаемся кратко, по пять-шесть слов. Навык написания и передачи более глубоких мыслей, чем выражение своей емкой эмоции, наверное, у многих утрачивается со временем. Вопрос не только в письмах, но в устных выражениях своих мыслей, в том числе на совещаниях».

Что же делают работодатели? Некоторые отправляют все резюме с ошибками прямиком в мусорную корзину. Другие дают кандидатам шанс, а потом проводят для сотрудников ликбез, привлекая специалистов извне. На рынке становится все больше компаний, которые предлагают повысить уровень грамотности сотрудников — просто научить писать и говорить без ошибок. Создатель проекта «Програмота» Юлия Андреева говорит, что среди их клиентов есть «Газпром», Сбербанк, «Росатом», крупные операторы связи и IT-компании. И частный бизнес, и государственный сектор стали больше заботиться о качестве как внутренней, так и внешней коммуникации, считает Юлия: «У нас целый комплекс: от консалтинга до обучения.

В качестве примера мы как-то для корпоративного ТВ Сбербанка снимали цикл сюжетов, где собрали всех желающих высказаться на тему качества речи, ошибок, которые раздражают.

Очень много желающих приходило, делилось наболевшим, рассказывало, что их раздражает, как им не нужно писать. И из этого мы сделали цикл видеосюжетов для корпоративного ТВ, который посмотрели все сотрудники. В проекте участвовало тогда 300 тыс. человек»

Онлайн-курсы, очные встречи, выездные тренинги, игровой формат и консервативная академическая подача материала — в сети можно найти достаточно предложений от компаний, готовых научить ваших сотрудников выражать мысли внятно и не раздражать адресата фразами вроде «доброго времени суток, коллеги!» или «Мы уже пушим наших юристов». Ценовой диапазон таких услуг тоже широкий: от 20 до сотен тысяч руб. за один цикл занятий.

Директор корпоративного университета «Билайн» Екатерина Подвальная считает, что вкладывать деньги в решение «языковой проблемы» необходимо: «Это неотъемлемая часть развития сотрудников.

Грамотность сегодня — недешевое удовольствие.

Мы потратили в районе 1,5 млн руб. на неделю грамотности в прошлом году, включая “Тотальный диктант”, который мы писали всей компанией».

По наблюдениям специалистов, больше всего инвестируют в повышение уровня грамотности своих сотрудников банки, операторы связи и структуры с госучастием. Можно ожидать, что этот тренд подхватят и другие компании. Ведь даже Владимир Путин недавно пожаловался на общее падение культуры речи россиян. «Я уже исправился», — сказал президент.

Самые большие проблемы с выражением мысли как в письменной, так и в устной речи — у фронт-менеджеров и в целом у сотрудников, которые постоянно общаются с клиентами, отмечают специалисты. А вот от трудностей во внутренней коммуникации чаще страдают IT-компании.