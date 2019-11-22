Сотрудников учат расставлять запятые

У российского бизнеса появилась новая статья расходов: компаниям все чаще приходится вкладывать деньги в обучение своих сотрудников русскому языку. Связь между умением работника внятно излагать свои мысли и прибыльностью бизнеса неочевидна, но она есть, говорят рекрутеры. Насколько масштабна проблема? И сколько стоит научить работника правильно писать и говорить? Выясняла Алла Пугачева.
Владелица бизнеса Алена признается, что отказалась от сотрудничества с крупным рекламным агентством просто потому, что обнаружила в письме менеджера, во-первых, нелепую орфографическую ошибку, а во-вторых, затертое уже до дыр заимствование «кейс». Заказ ушел к другому агентству.
Эта история или, если хотите, «кейс» о том, что репутация компании, самая талантливая команда и привлекательные условия договора иногда оказываются бессильны в борьбе за клиента. А всего-то нужно было правильно написать деловое письмо.
HR-специалисты говорят, что хорошее владение русским языком постепенно переходит из разряда навыков по умолчанию в категорию преимуществ соискателя. И отчасти виной тому социальные сети, рассуждает гендиректор консалтинговой компании SQ-Team Алексей Горбунов: «В соцсетях — WhatsApp, Viber, Instagram — мы выражаемся кратко, по пять-шесть слов. Навык написания и передачи более глубоких мыслей, чем выражение своей емкой эмоции, наверное, у многих утрачивается со временем. Вопрос не только в письмах, но в устных выражениях своих мыслей, в том числе на совещаниях».
Что же делают работодатели? Некоторые отправляют все резюме с ошибками прямиком в мусорную корзину. Другие дают кандидатам шанс, а потом проводят для сотрудников ликбез, привлекая специалистов извне. На рынке становится все больше компаний, которые предлагают повысить уровень грамотности сотрудников — просто научить писать и говорить без ошибок. Создатель проекта «Програмота» Юлия Андреева говорит, что среди их клиентов есть «Газпром», Сбербанк, «Росатом», крупные операторы связи и IT-компании. И частный бизнес, и государственный сектор стали больше заботиться о качестве как внутренней, так и внешней коммуникации, считает Юлия: «У нас целый комплекс: от консалтинга до обучения.
Очень много желающих приходило, делилось наболевшим, рассказывало, что их раздражает, как им не нужно писать. И из этого мы сделали цикл видеосюжетов для корпоративного ТВ, который посмотрели все сотрудники. В проекте участвовало тогда 300 тыс. человек»
Онлайн-курсы, очные встречи, выездные тренинги, игровой формат и консервативная академическая подача материала — в сети можно найти достаточно предложений от компаний, готовых научить ваших сотрудников выражать мысли внятно и не раздражать адресата фразами вроде «доброго времени суток, коллеги!» или «Мы уже пушим наших юристов». Ценовой диапазон таких услуг тоже широкий: от 20 до сотен тысяч руб. за один цикл занятий.
Директор корпоративного университета «Билайн» Екатерина Подвальная считает, что вкладывать деньги в решение «языковой проблемы» необходимо: «Это неотъемлемая часть развития сотрудников.
Грамотность сегодня — недешевое удовольствие.
Мы потратили в районе 1,5 млн руб. на неделю грамотности в прошлом году, включая “Тотальный диктант”, который мы писали всей компанией».
По наблюдениям специалистов, больше всего инвестируют в повышение уровня грамотности своих сотрудников банки, операторы связи и структуры с госучастием. Можно ожидать, что этот тренд подхватят и другие компании. Ведь даже Владимир Путин недавно пожаловался на общее падение культуры речи россиян. «Я уже исправился», — сказал президент.
Самые большие проблемы с выражением мысли как в письменной, так и в устной речи — у фронт-менеджеров и в целом у сотрудников, которые постоянно общаются с клиентами, отмечают специалисты. А вот от трудностей во внутренней коммуникации чаще страдают IT-компании.
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