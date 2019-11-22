Взлетно-посадочные полосы проверят на болтики

«Победа» предупреждает о риске аварий из-за мусора на взлетно-посадочных полосах. Гендиректор компании Андрей Калмыков направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху. В нем он заявляет об участившихся случаях повреждения шасси самолетов при посадке из-за посторонних предметов. Насколько обоснованы опасения? И что говорят об этом другие участники рынка? Разбирался Александр Рассохин.

В 2000 году прервалась история сверхзвуковых авиалайнеров «Конкорд». Самолет, вылетавший из Парижа в Нью-Йорк, столкнулся с титановой пластиной, которая оторвалась от другого борта. В результате у «Конкорда» загорелся двигатель, он рухнул на здание гостиницы, 113 человек погибло. Эту катастрофу в качестве примера в письме главе Минтранса приводит гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Правда, говорит он не о повреждениях двигателей, а о шасси. Если в прошлом году таких случаев было 50, то в этом их свыше 100. Это якобы происходило во Внуково, Пулково, а также в аэропортах Перми, Минеральных Вод, Краснодара и Владикавказа.

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Заслуженный летчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов не исключает, что в теории мусор может привести к повреждениям: «Примерно на скорости 200-250 км/ч происходит отрыв любой мелочи — камешек, болт на взлетно-посадочной полосе могут оставить глубокий порез, а при посадке увеличивается нагрузка на этот порез и может последовать разрушение шасси».

Впрочем, насколько вероятно, что на взлетно-посадочной полосе окажутся посторонние предметы? Президент Шереметьевского профсоюза летного состава «Аэрофлота» Игорь Дельдюжов скептически относится к опасениям «Победы»: «Там посторонних людей нет, а если с самолета что-то отвалилось, такое бывает, но это настолько редко. Следующий экипаж увидел — передал диспетчеру».

В своем письме Андрей Калмыков называет проверку взлетно-посадочной полосы «формальной». Должностные лица просто проезжают на машине и осматривают поверхность. Во Внуково утверждают, что летом проверка проводится через каждые три часа, зимой — не реже шести раз в сутки.

В «Победе» комментировать письмо своего руководителя отказались. Но что говорят другие авиаперевозчики? Официальный представитель «Нордавиа» Виктор Аношкин не припоминает случаев, чтобы посторонние предметы повреждали шасси их самолетов: «Таких проблем не было ни в одном из аэропортов, куда мы летаем. К качеству покрытия взлетно-посадочных полос у нас претензий нет. Не помню, чтобы у нас были проколы покрышек».

В мае «Победа» жаловалась на Пулково, где произошло четыре случая прокола колеса. Замена каждой покрышки обошлась компании в 100 тыс. руб. Правда, в самом аэропорту, как пишет РБК, говорят, что нарушений не выявили.

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Все опрошенные “Ъ FM” пилоты и авиаэксперты скептически относятся к опасениям «Победы». Не исключено, что компания, известная своей жесткой экономической политикой, использует историю с шасси как повод, чтобы снизить расходы, говорит заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов: «Не исключено, что они прикрывают свои промахи, чтобы перенести ответственность на других. Есть популярный метод — приобретать на вторичном рынке покрышки с целью экономии средств. Тут надо проводить расследование как качества взлетно-посадочной дорожки со стороны аэропортовых служб, так и работоспособности шасси — с каких складов, в каком количестве они были доставлены».

Аналогичные письма гендиректор «Победы» уже писал в этом году руководству Ространснадзора и Росавиации. Однако эти жалобы якобы остались без ответа. Теперь возмущение авиакомпании предстоит рассмотреть и Минтрансу, который, не исключено, последует примеру своих подведомственных институтов.

Во Внуково пояснили, что количество случаев повреждений зависит от интенсивности использования самолетов и количества рейсов. Что касается «Победы», то практически все дефекты обнаруживаются во Внуково, потому что это базовый хаб авиакомпании.