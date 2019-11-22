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Комиссия минздрава области проверяет жалобы медиков Кизильского района на снижение зарплат

Рабочая группа министерства здравоохранения Челябинской области посетит сегодня Кизильскую центральную районную больницу, где сотрудники скорой помощи заявили о готовности к итальянской забастовке из-за снижения зарплат.

По словам медиков, с переходом на новую систему оплаты труда зарплата у фельдшеров сократилась на 2-3 тыс. руб. при этом они работают на 15,-2 ставки, сообщает «Первый Кизильский». С ростом окладов сотрудникам скорой убрали 15%-ную доплату за стаж, «сельские» сократились с 25% до 0,5%, а доплата за ночные дежурства сократилась со 100 до 30%.

В официальном комментарии минздрава области по этой проблеме говорится, что ни одной жалобы от медиков из Кизильского района к ним не поступало.«Да, действительно, Челябинская область, как и вся Россия, испытывает кадровый дефицит в системе здравоохранения. И мы делаем все возможное для привлечения медицинского персонала. Но говорить о снижении зарплат некорректно. Все зависит от степени индивидуальной загрузки медицинского работника. Каждая строка четко рассчитывается, исходя из отработанных часов»,– сообщает пресс-служба ведомства. 22 ноября рабочая группа минздрава встретится с коллективом, чтобы разъяснить все вопросы.

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