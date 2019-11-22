Объем введенного за январь-октябрь жилья в Удмуртии вырос на 1,1%

За первые 10 месяцев 2019 года в Удмуртии построили 9,33 тыс. квартир общей площадью 647,2 тыс. кв. м. Это на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Из них 360,4 тыс. кв. м жилья построены населением.

За обозначенный период Удмуртия заняла 4 место по вводу жилья на 1 тыс. жителей среди регионов ПФО. Значение составило 428,6 тыс. кв. м. Лидером по этому показателю стала Ульяновская область, где на 1 тыс. жителей ввели 585,3 кв. м жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 284,2 кв. м.