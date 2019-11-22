«Топкинский цемент» приобретет акции «Ангарскцемента»

Компания «Топкинский цемент» обратилась в Федеральную антимонопольную службу России с ходатайством о приобретении 1% голосующих акций АО «Ангарский цементно-горный комбинат» («Ангарскцемент»). В результате сделки доля группы лиц ООО «Топкинский цемент» в совокупности с имеющимися голосующими акциями в «Ангарскцементе» составит 51%.

«Топкинский цемент» — крупнейший за Уралом производитель цемента, мощность предприятия — 3,7 млн т цемента в год. 100% компании принадлежит ХК «Сибирский цемент». По данным «СПАРК-Интерфакс», 43,33% акций «Ангарскцемента» принадлежит ХК «Сибцем», еще 50% — у ООО «Русская цементная компания», в котором у «Сибцема» доля 26%.

Оксана Павлова