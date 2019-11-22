В 2019 году в Челябинской области сгорело 13 тыс. гектаров леса

В Челябинской области в 2019 году выявили 601 лесной пожар на площади более 13 тыс. га. Количество возгораний, по сравнению с 2018 годом, снизилось на 14%, площадь уменьшилась на 50%. Итоги пожароопасного сезона 2019 года депутаты обсудили на заседании комитета по аграрной политике заксобрания региона, сообщает пресс-служба областного парламента.

В этом году пожароопасный сезон в Челябинской области был установлен с 5 апреля по 1 ноября. Основной причиной возникновения лесных пожаров остается переход огня в лес с прилегающих территорий, в том числе с земель сельскохозяйственного назначения. Наиболее сложная обстановка складывалась в Брединском, Красноармейском и Карталинском муниципальных районах. Там вводился режим чрезвычайной ситуации.

По фактам лесных пожаров, которые повлекли гибель лесных насаждений, было возбуждено 20 уголовных дел за нарушение требований пожарной безопасности (ст.261 УК РФ). Установлены четыре виновных человека. За невыполнение требований по противопожарному обустройству прилегающих к лесам территорий к административной ответственности привлечены 218 человек.