Удмуртия сохранила 2-е место по росту промпроизводства в ПФО

Объем промышленного производства в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2019 года вырос на 7,9% по сравнению с показателем января-октября прошлого года. Это второй показатель в ПФО, сообщает Удмурстат. Лидером по росту промпроизводства за обозначенный период стал Марий-Эл — он составил 8%. В целом по России объем промышленного производства вырос на 2,7%.

В Удмуртии за январь-октябрь наибольший рост отметили в группе обрабатывающих производств. Он составил 14,3%. В 2,6 раза выросло производство бумаги и бумажных изделий, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,5 раза, электрического оборудования — в 1,3 раза, прочих машин и оборудования — в 1,2 раза, готовых металлических изделий — в 1,2 раза, обработка древесины и производства изделий из нее, кроме мебели — в 1,2 раза. Объем производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос на 22,3%. Также на 4% выросло производство пищевых продуктов, а добыча полезных ископаемых — на 0,1%.

Наибольший спад зафиксирован в производстве лекарственных средств — в 1,8 раза. Кроме того, на 10% уменьшился объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий, одежды — на 9%, резиновых и пластмассовых изделий — на 5%, химических веществ — на 4%. Объем производства в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений сократился на 2%.