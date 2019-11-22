Перевозчики Казани просят министра транспорта увеличить компенсацию за проезд льготников

Представители ассоциации транспортных предприятий Татарстана (АТП) написали главе Минтранса республики Ленару Сафину открытое письмо в связи с плачевной ситуации в отрасли. Они просят увеличить компенсацию за проезд льготника в общественном транспорте Казани с 18 до 27 руб.

В своем обращении перевозчики напомнили, что сначала они обратились к главе Минфина Татарстана Радику Гайзатуллину. Тот заявил о готовности выплатить компенсацию за льготников, если это решение примет госкомитет республики по тарифам. Письмо АТП было перенаправлено в госкомитет Татарстана по тарифам и Минтранс республики. Врио председателя комитета Александр Штром ответил, что «установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено и, следовательно, тарифы для льготников в решениях госкомитета отсутствуют». В ответе также говорилось, что вопросы компенсации за перевозки льготников относятся к полномочиям Минтранса Татарстана.

В связи со сложившейся ситуацией перевозчики Казани попросили министра транспорта республики «решить вопрос с компенсацией за перевозку льгоников в кратчайшие сроки», говорится в обращении АТП.

"Ъ-Казань"