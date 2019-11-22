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Доходность от инвестирования в недвижимость Петербурга — до 6%

Рентабельность жилой недвижимости в Петербурге составляет от 4 до 6% годовых. Об этом сообщают эксперты АН «Невский простор».

По данным аналитиков, недвижимость остается надежным способом сохранения средств для инвесторов, однако доходность от таких вложений снижается. Рост цен на недвижимость сократился, но не исчез полностью. Однако ждать годового роста стоимости объекта в 30-50% не приходится.

Рост цен продемонстрировала вторичная недвижимость на Васильевском острове, а на рынке коммерческой недвижимости спросом пользуются торговые помещения.

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