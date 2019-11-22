Прокуратура Екатеринбурга проверит коммунальщиков из-за частых аварий на теплосетях

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по многочисленными фактам аварий на системах теплоснабжения города, подведомственных АО ЕТК и ПАО «Т Плюс». Аварии привели к снижению отопления в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры, говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура проверит, насколько своевременно компании проводили ремонтные работы на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устраняли аварии и соблюдали права горожан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой. Надзорное ведомство также проверит информацию СМИ об отсутствии отопления в многоквартирных домах на территории Орджоникидзевского и Октябрьского районов.