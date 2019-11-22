В Татарстане число эксроу-счетов за два месяца выросло в 3,6 раза

В Татарстане число открытых в банках эксроу-счетов, предназначенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на 28 октября 2019 года составило 855, что в 3,6 раза больше, чем в августе. Размер депонированных дольщиками на экстроу-счетах денег за этот период увеличился в 3,4 раза и составил 2,7 млрд руб. По этому показателю республика находится на четвертом месте среди регионов России.

Сумма кредитных договоров, которые были заключены в Татарстане с застройщиками на ыинансирование проектов долевого строительства, увеличилась с 13,4 млрд руб. до 22,8 млрд руб. По словам управляющего отделением-Нацбанком по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина, в данный момент в республике по проектному финансированию строящихся объектов работают десять кредитных организаций, у которых есть полномочия открывать эксроу-счета.

Напомним, что долевое строительство с использованием эскроу-счетов в Татарстане начали вести в октябре 2019 года.

"Ъ-Казань"