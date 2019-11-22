В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сменился руководитель

С сегодняшнего дня к обязанностям руководителя ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступил Сергей Журавлев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее господин Журавлев уже имел опыт работы на предприятиях системы коммунального хозяйства - он возглавлял ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», занимал пост заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Предыдущий руководитель ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев переходит на новое место работы.

Марина Ковалева