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Пресс-релиз

В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сменился руководитель

С сегодняшнего дня к обязанностям руководителя ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приступил Сергей Журавлев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее господин Журавлев уже имел опыт работы на предприятиях системы коммунального хозяйства - он возглавлял ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», занимал пост заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Предыдущий руководитель ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев переходит на новое место работы.

Марина Ковалева


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