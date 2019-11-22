Инфляция в Удмуртии с начала 2019 года составила 1,8%

По итогам десяти месяцев 2019 года инфляция в Удмуртии составила 1,8% к показателю декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. По сравнению с октябрем 2018 года показатель вырос на 3,1%, по сравнению с сентябрем 2019 года — на 0,2%.

Так, стоимость всех услуг с начала года выросла на 3,5%, бытовых — на 3%, непродовольственных товаров — на 2%, алкоголя — на 2,2%, продовольственных товаров — на 0,3%. По сравнению со значением сентября текущего года продовольственные и непродовольственные товары, а также бытовые услуги подорожали на 0,3%, 0,3% и 0,1% соответственно, а стоимость алкоголя снизилась 0,8%.