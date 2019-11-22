Власти Новосибирска будут искать альтернативу пляжу «Наутилус»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти альтернативное место отдыха пляжу «Наутилусу» на время его закрытия, сообщил и в пресс-центре мэрии. Пляж закроется до 2021 года из-за строительства инфраструктурных объектов для будущей ледовой арены: объездной дороги вокруг дамбы, канализации и пр.

По словам мэра, во время строительства жителям будет опасно находиться в зоне пляжа. «Колючей проволокой все побережье не оцепишь, да это и неправильно. Мы должны предложить альтернативные варианты, чтобы новосибирцы имели возможность отдохнуть у воды в короткое сибирское лето»,— сказал Анатолий Локоть, отметив, что нужно «расширять возможности городских водоемов, оборудовать их и обеспечить людям безопасность».

Ледовая арена в Новосибирске строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Общий объем инвестиций в строительство дворца оценивается в 6,7 млрд руб.

Подробнее о строительстве ледовой арены — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Юлия Сасевич