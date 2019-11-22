СК возбудил дело о халатности после истории о семье, где дети 11 лет не выходили из дома

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности социальных служб, упустивших из виду семью в Усть-Катаве, где трое детей 11 лет не выходили из дома.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, по версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, утром 7 ноября в одном из частных домов города Усть-Катав при тушении пожара было обнаружено тело 55-летней женщины. Накануне произошедшего от нее ушли трое детей: две дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын, которым мать 11 лет не разрешала выходить за пределы двора. Дети не посещали образовательные учреждения, не состояли на учете в поликлинике.