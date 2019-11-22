Возле Кольцово неизвестные украли у мужчины 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово неизвестные напали с оружием на мужчину и украли у него 30 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона. Нападавших было трое, они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу. Пострадавший госпитализирован с ранениями.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт совершенного преступления. По его словам, нападавшие применяли не огнестрельное, а травматическое оружие.

«По результатам детального анализа совершенного преступления в самое ближайшее время представители МВД примут обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, это будет статья 162 УК РФ "Разбой". Раскрытие преступления взято на контроль руководством УМВД по городу Екатеринбургу», - добавил господин Горелых.