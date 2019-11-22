ЮНЕСКО разработает этические нормы в области ИИ

Страны—члены ЮНЕСКО поручили организации разработать этические нормы в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщило AFP. За создание свода норм проголосовали все 193 государства—члена ЮНЕСКО.

В течение 18 ближайших месяцев организация в сотрудничестве с международными экспертами должна составить «первый в мире нормативный документ» в области этики применения искусственного интеллекта и распространения его технологий.

О разработке «этического инструментария» для ИИ — в материале “Ъ FM” «Человечество нуждается в подобных ориентирах».