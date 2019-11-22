Суд Калифорнии разрешил кандидатам на пост президента не публиковать налоговые декларации

Верховный суд Калифорнии признал недействительным закон, обязывающий претендентов на пост президента США раскрывать свои налоговые декларации за последние пять лет, сообщил телеканал CNN. Закон был подписан губернатором штата Гэвином Ньюсомом в конце июля текущего года.

По мнению верховного судьи Калифорнии Тани Кантил-Сакуэй, «раскрытие налоговых деклараций могло бы представить избирателям важную информацию», однако сам закон, по ее словам, недействителен на основе конституции штата.

Противники президента США Дональда Трампа добиваются от него публикации налоговых деклараций, но он отказывается это делать. Ранее господин Трамп пообещал опротестовать решение суда, постановившего, что один из комитетов Конгресса имеет полное право потребовать раскрыть информацию о содержании налоговых деклараций главы Белого дома за последние восемь лет. Господин Трамп стал первым президентом США за последние 50 лет, отказавшимся сделать данные своих деклараций публичными.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональда Трампа привлекают к налоговой статье».