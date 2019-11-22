Для чистых стоков

До конца 2019 года компания «НОВОГОР-Прикамье» планирует построить новую очередь биологических очистных сооружений (БОС) в пос. Новые Ляды. Ежесуточно сооружения принимают и очищают в среднем 2–3 тыс. кубометров сточных вод. БОС в Новых Лядах, эксплуатируемые со второй половины 1970-х годов, характеризуются высокой степенью физического и морального износа. Но работу сооружений очистки сточных вод в поселке Новые Ляды, где проживает около 10 тыс. человек, полностью остановить нельзя даже для проведения модернизации.

По словам главного технолога ООО «НОВОГОР-Прикамье» Дарьи Корниной, реконструкцию очистных сооружений компания проводила поэтапно в рамках концессионного соглашения. Демонтаж старых сооружений начался в 2015 году. С 2017 года подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам. Тогда были сооружены приемная камера, песколовки, илоуплотнители. Затем построили производственный корпус и здание решеток с современным технологическим оборудованием.

В 2018–2019 годах проводились работы по строительству основного технологического объекта – блока механической и биологической очистки, а также работы по автоматизации. На сегодня полностью завершен монтаж технологического оборудования: двух воздуходувных установок, насосного оборудования, узла обеззараживания ультрафиолетом, установки обезвоживания осадка и другого вспомогательного оборудования. Сейчас ведутся отделочные и электромонтажные работы, работы по устройству внутриплощадочных сетей и благоустройству объекта.

Строительство новой, высокотехнологичной очереди очистных сооружений производительностью 4500 кубометров в сутки создаст ресурс для дальнейшего развития микрорайона. Общая стоимость реализации проекта составит около 262 млн рублей без НДС.

Как пояснила Дарья Корнина, строительство и запуск новой очереди сооружений позволит очищать сточные воды в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства, которые постоянно ужесточаются. Проект направлен на увеличение эффективности очистки сточных вод и улучшение экологической обстановки этого микрорайона.

Строительство новой очереди сооружений предусмотрено Планом снижения сбросов, согласованным с природоохранными органами, и направлено на увеличение эффективности очистки и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в р. Прутивную и далее поступающих в р. Сылву.

Ввод в эксплуатацию новой очереди сооружений и пусконаладочные работы намечены на второй квартал 2020 года. После проведения пусконаладочных работ действующая очередь сооружений будет выведена из эксплуатации. Реконструкция увеличит производственную мощность сооружений до 4500 кубометров в сутки, создав ресурс для дальнейшего развития микрорайона.

Таким образом, компания шаг за шагом ведет работу над приоритетными природоохранными проектами, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов Прикамья.

В 2018 году завершена реконструкция сооружений водоподготовки, которая позволяет очищать промывные технологические воды до питьевого качества, и после прохождения всех этапов очистки и обеззараживания эта вода поступит в городскую водопроводную сеть поселка Новые Ляды.