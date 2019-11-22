Экс-депутат гордумы Барнаула лишился ученой степени за плагиат

Бывший депутат гордумы Барнаула из фракции «Единой России» Иван Куц потерял ученую степень кандидата экономических наук за плагиат в диссертации. Соответствующий приказ Минобрнауки России опубликовало сетевое сообщество «Диссернет». Документ подписал первый замминистра Григорий Трубников.

По данным «Диссернета», заявление с требованием лишить Ивана Куца ученой степени поступило экспертному совету Высшей аттестационной комиссии от организации «Общество специалистов доказательной медицины» и нескольких частных лиц. Экс-депутат стал кандидатом экономических наук в 2011 году по решению диссертационного совета Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Диссертация на тему «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» была защищена по специальности «Экономика и управление народного хозяйства».

Претензии у «Диссернета» к диссертации господина Куца возникли в мае 2014 года. Анализ текста показал, что заимствования составляют 65%, а скопированный материал схож с диссертацией Анны Мальцевой, которая защищала свою работу в Академии труда и социальных отношений.

Иван Куц был депутатом пятого и шестого созывов гордумы Барнаула в Алтайском крае. Он избирался в 2008 и 2015 годах соответственно. По данным «Диссернета», он также занимал должность заместителя секретаря барнаульского отделения «Единой России».

Юлия Сасевич