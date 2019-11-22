Архив адмирала Колчака продан на аукционе за €3 млн

На аукционе в Париже архив адмирала белой армии Александра Колчака был продан более чем за €3 млн, сообщил аукционный дом Drouot. Как рассказала ТАСС представитель Drouot Матильда Феннебреск, большинство представленных лотов были куплены за цену в несколько раз больше ожидаемой.

Александр Колчак (1874–1920) — участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из руководителей белого движения в России. Верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918-го — январь 1920 года). В 1920 году был расстрелян в Иркутске.

В числе проданных лотов были наградной лист ордена Святого Георгия (€211 200), письмо от 1919 года Александра Колчака своей жене (€120 320), рукописная декларация правительства адмирала Колчака, составленная в Омске, от 1919 года (€89 тыс.), паспорт лейтенанта флота от 1900 года (€82 тыс.). Последний лот ожидалось продать не более чем за €1–2 тыс.

«Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!» — говорится в сообщении аукционного дома в Twitter. На аукционе были также проданы детские фотографии адмирала Колчака, его телеграммы семье и Евангелие с его пометками.

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