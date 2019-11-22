Саратовский облсуд признал законным увольнение полицейского из органов за грубость

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда отменила решение районного суда, которым бывший оперативный дежурный отдела полиции № 2 в составе МО МВД России «Пугачевский» был восстановлен в должности и получил право на выплаты, связанные с незаконным увольнением.

Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Установлено, что приказом начальника МО МВД России «Пугачевский» майор полиции был уволен со службы в связи с совершением порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка. Проступок был выявлен в ходе служебной проверки. При осмотре установленных в ОП-2 камер видеонаблюдения было выявлено грубое обращение стража порядка с гражданином, разговаривавшим по телефону в отделе. Полицейский нецензурно выражается в адрес мужчины, вскакивает со своего рабочего места, выходит в коридор, где несколько раз толкает потерпевшего спиной о стену, а затем наносит удар ногой.

Поводом для проведения служебной проверки стала запись с камер видеонаблюдения, установленных в ОП № 2 «Пугачевский», из которой видно, что сотрудник полиции грубо общается с мужчиной, который разговаривал по мобильному телефону. Туктаров Ю.Т. выражался грубой нецензурной бранью, а затем вскочил со своего рабочего места, вышел в коридор и несколько раз толкнул мужчину спиной о стену и нанес удар ногой.

Страж порядка не согласился со своим увольнением и обратился в суд. Первая инстанция нашла увольнение полицейского незаконным, однако суд апелляционной инстанции отменил это решение.

Марина Ковалева