Президент Ливана попросил граждан и СМИ помочь в борьбе с коррупцией

Ливанские СМИ и участники митингов могут помочь бороться с коррупцией в стране, заявил президент Ливана Мишель Аун. По его мнению, митингующие и СМИ должны помогать в сборе доказательств нарушений. При этом он убежден, что «превращение СМИ и улиц в прокуроров вредно для антикоррупционного процесса».

Президент Ливана выступил с обращением к нации в честь 76-й годовщины независимости республики. Господин Аун считает верным и эффективным «проливать свет на коррупцию через СМИ и на площадях». Он также призвал граждан и СМИ предоставлять суду «информацию и факты». «Однако… голословные обвинения, необоснованные приговоры могут сделать преступниками невиновных. В то же время могутт помочь настоящему преступнику скрыться. Вы дали импульс работе правосудия, так дайте ему заниматься своим делом»,— сказал ливанский президент (цитата по «РИА Новости»).

Мишель Аун считает, что его страна стала заложницей неправильной экономической политики, длившейся несколько десятилетий. Он призвал ливанцев «оказать давление ради исполнения закона». Как подчеркнул господин Аун, соблюдение законодательства необходимо для «возвращения украденных средств и преследования коррупционеров».

«Давайте сделаем год (2020-й.— “Ъ”) настоящей экономической независимости, в том числе начав бурение первой нефтяной скважины в море и создав независимый фонд, который будет управлять доходами от нефти и соблюдать самые высокие международные стандарты прозрачности»,— предложил президент Ливана.

В сентябре власти Ливана заявили о чрезвычайном положении в экономике страны. Были сокращены выплаты пенсий и зарплат госслужащим. В октябре было объявлено о введении новых налогов с целью закрыть дыры в бюджете. В частности, речь шла о плате за использование приложения WhatsApp в размере $6 в месяц. В знак недовольства действиями правительства на улицы Ливана, по разным оценкам, вышло от нескольких сотен тысяч до более чем 1 млн граждан.

О развитии ситуации в стране читайте в материале “Ъ” «Роль уличности в истории».